Kijk mee: Politie zoekt verdachte mishandeling

Het incident is al een tijdje terug, het vond plaats op 19 september 2016. Vandaag plaatste het bureau de video daarvan op Facebook. Daarin is te zien hoe agenten een man zoeken die vlak ervoor een HTM-beveiliger heeft neergeslagen.



Een agent op fiets draagt een camera op zijn lichaam en legt alles wat er gebeurt vast. Tijdens zijn zoektocht komt hij een man tegen die voldoet aan de signalementen van de verdachte. Wat hem vooral opvalt is dat de voetganger erg zweet. ,,Ik heb net ruzie gehad met mijn groep'', is zijn antwoord daarop.



Aanhouding

Even later komen er meerdere agenten bij. Samen besluiten ze de man aan te houden. Daar is hij het niet helemaal mee eens. ,,Mijn moeder verwacht me thuis.'' Toch werkt de verdachte mee, waardoor hij niet in de boeien hoeft.



In het filmpje laat de politie weten dat de man is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig voorwaardelijk.