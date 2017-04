'Kijk nou wat een bloemenpracht'

De dames uit Valkenswaard doen een dagje Den Haag. En ja, het Binnenhof is mooi en het stadhuis is bijzonder, maar kijk ook eens naar die grote plantenbakken vol lentebloemen op het Tournooiveld. ,,Wát een bloemenpracht!''



Inderdaad fleuren de bakken boven de gloednieuwe, ondergrondse parkeergarage het nu nog wat kale plaveisel aanzienlijk op. Precies zoals het Haagse stadsbestuur voor ogen heeft. Want de binnenstad moet nog veel groener en kleuriger worden, dankzij een heel scala aan nieuwe bloem- en plantenbakken, inclusief inhoud natuurlijk.



Seizoensgebonden

En die inhoud zal elke drie à vier maanden veranderen, belooft groenwethouder Boudewijn Revis. ,,We gaan seizoensgebonden bloemen gebruiken. Nu hebben we narcissen en margrietjes in de bakken staan, in de zomer en in het najaar zijn dat andere bloemen.''



Voor de mensen van het groenbedrijf wordt het ongetwijfeld een hele klus om dat alles goed bij te houden, maar volgens de wethouder staan ze te trappelen om in de binnenstad aan de gang te gaan. ,,Dat vinden ze juist heerlijk werken, met die mooie bloemen.''



Natuurlijk telt Den Haag ook vandaag de dag al heel wat bloem- en plantenbakken in het hart van de stad. In vele vormen en maten ook. Van geraniumzuilen, zoals bijvoorbeeld bij Paleis Noordeinde, tot aan plantenetagères en 'hanging baskets' (bloembakken aan lantaarnpalen). De reden is eenvoudig: Voor vaste struiken en bomen is in het centrum nauwelijks ruimte.



Samenhang

Maar ondertussen is het hier en daar wel een rommeltje geworden met al die verschillende bakken door elkaar heen. Daarom moet er in de binnenstad behalve veel meer groen, ook veel meer samenhang in het groen komen. Eenvoudig gezegd: 'brugbakken' komen langs de Haagse grachtenring, 'hanging baskets' zijn vooral voor in de smalle straatjes van het Hofkwartier en de kloeke bakken met klassieke vormgeving reserveert Den Haag voor de historische kern (denk aan de Hofvijver).



En dan zijn er ook nog de nieuwigheden, zoals op de Haagse Loper: de nieuwe (voetgangers)route van het Anna van Buerenplein via de Turfmarkt naar het Spuiplein. De grote en roestbruine bakken daar passen heel mooi bij de bruinrode klinkers in de straten.



Winkelboulevard

En dan gaat Revis als beloofd natuurlijk ook nog de Grote Marktstraat vergroenen. De zogenoemde winkelboulevard van Den Haag kan wel wat levende versiering gebruiken. ,,Let op'', zegt de wethouder. ,,Ook dat wordt hartstikke mooi.''