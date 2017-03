Het leek zo'n fijne avond aan de Kwekerijweg in Scheveningen. Veel padden op pad en lekker lenteweer. Totdat ineens zes vrachtwagens langsdenderen. Rob Koning, coördinator van de paddenhulp in Scheveningen, springt de weg op, graait snel een paar padden van de straat en probeert door met zijn lampje te knipperen de voorste wagen tot stilstand te krijgen. De chauffeur trekt zich er niets van aan en rijdt door. ,,Ongelooflijk", vindt de boze Koning. ,,Hier baal ik ontzettend van. We kunnen straks de platte padden van de weg rapen." Dat blijkt te kloppen, er worden deze avond 31 dode padden aangetroffen. Op een normale dag zijn dat er vijf à zes. De chauffeurs van de zes vrachtwagens uit Geldermalsen blijken de Kwekerijweg als tijdelijke rustplek te gebruiken. Dit is geen drukke doorgaande route, maar een smalle bosweg. Er staat een aantal huizen en er is een manege en een tennisvereniging. Heel sporadisch komt er een auto, fietser of voetganger langs.

Nodig Dus lijkt aan het begin van de avond een logische vraag: is het wel nodig om hier de padden te helpen oversteken? ,,Wacht maar af", zegt Koning. De paddentrek is elk jaar van half februari tot half april. De dieren komen uit hun winterslaap en zoeken massaal naar een sloot, beek of gracht om zich daar voort te planten. De vrijwilligers halen ze tijdens hun slome tred van de weg en zetten ze een paar meter verder op een veiligere plek weer neer. De padden gaan alleen op pad als het rustig weer is, minimaal zes graden en het liefst vochtig. Rob Koning is begaan met hun lot. Hij zegt een groot dierenhart te hebben. Soms praat hij tegen een pad die midden op de weg kruipt. ,,Kleine man, ga je mee?" Of hij roept liefkozend: ,,Kijk, twee dikke dames!" Ze zijn makkelijk uit elkaar te halen, de mannelijke padden zijn klein en de vrouwtjes groot. Het komt voor dat een heer en een dame elkaar al hebben gevonden voordat ze bij het water zijn. Dat noemt Koning 'een dubbeldekker'. Wegens een gebrek aan klaar-overs loopt Koning twee maanden lang bijna elke avond uren met zijn emmertje op de Kwekerijweg. ,,Veel mensen vinden padden eng", weet Koning. ,,Ze zullen ook niet begrijpen waarom ik dit doe." ,,Laten ze maar eens een avondje meelopen", nodigt hij uit. ,,Dan zien ze hoeveel moeite deze dieren hebben om zich hier in de stad te redden. Ik zou het erg vinden als de pad uit Den Haag zou verdwijnen. Hij hoort er gewoon bij."

Behelpen

Er zouden 42 vrijwilligers nodig zijn om de twee oversteekplekken in Scheveningen goed te bemannen, maar Koning heeft er maar twintig. ,,Het is behelpen."



Wat vindt zijn vriendin er eigenlijk van dat hij 's avonds niet bij haar is, maar bij de padden? Koning lacht. ,,Ze loopt regelmatig mee, vooral in de weekeinden. Ze werkt bij de dierenbescherming, dus ze begrijpt het wel."

Zelf controleert Koning bij de RVO of bij bouwprojecten de flora- en faunawet wordt nageleefd.



Koning (47) wordt deze avond bijgestaan door twee in Nederland woonachtige Zwitserse vrouwen, Katja en Luca. ,,Ik ben thuis opgegroeid met padden en kikkers", vertelt Katja. ,,Daarom vind ik het leuk om te helpen."



De mensen op de Kwekerijweg kijken al niet meer op van die klaar-overs met hun emmertjes. Ze horen inmiddels bij het straatbeeld. Een bewoonster stopt met haar auto en roept: ,,Ik heb er net 35 overgezet!"



Pianoles

Of ze dat vaker doet? ,,Ja, voordat ik de kinderen naar pianoles breng, schep ik eerst voorzichtig de padden van de oprit.



,,Jullie doen goed werk!", roept een passerende fietsster.



Even voor half 11 houden Koning en zijn medewerkers het voor gezien. De volgende dag moet er gewoon weer worden gewerkt. Er is deze avond een recordaantal padden overgezet, 592. Een prachtige oogst, maar de 31 'platte padden' zorgen voor een dompertje.



Reageren? hc.lezers@ad.nl