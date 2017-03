Kilometers lange file op A4 door ongeluk bij Den Haag

'Scheveningse snowboarder overleden door lawine in Oostenrijk'

16:31 Een 35-jarige Scheveningse snowboarder is overleden, nadat hij in skigebied Gaislachkogel in het Oostenrijkse Sölden werd bedolven onder een lawine. Dat melden Oostenrijkse media. Hij is overleden in een ziekenhuis in Innsbrück.