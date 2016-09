Kind (10) gewond bij trambotsing

Hagenaren opgepakt voor snelkraak in Wijhe

16:48 In de Overijsselse stad Wijhe zijn vanmorgen drie personen aangehouden die worden verdacht van een inbraak bij een Albert Heijn in diezelfde plaats. De vierde verdachte was voortvluchtig, maar kon na ruim een uur ook worden aangehouden in een maisland bij Herxen. De daders wilden sigaretten buitmaken. De verdachten bleken vier jonge mannen uit Den Haag, van twee van 18 jaar, één van 21 en één van 25 jaar.