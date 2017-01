'Kinderen kijkje laten nemen in werkend leven'

Waarom doet Haag Wonen mee aan 'Baas van Morgen'?

,,Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans. 'Baas van Morgen' past goed in dat rijtje omdat het is bedoeld voor kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaal-economische achterstand. Esmanur en Osama uit de Schilderswijk nemen vandaag een kijkje in het werkende leven en in ons bedrijf. Daarnaast mogen ze in de toekomst contact met mij opnemen als ze advies nodig hebben over studie of werk.''



Wat wilt u de kinderen meegeven over uw werk?

,,Haag Wonen voorziet in een van de basisbehoeften van de mens, namelijk een dak boven het hoofd. Wij gaan graag een stapje verder en creëren samen met de bewoners een 'thuis'. Ik vraag de kinderen dan ook om mee te denken over wat zij zouden doen om bewoners zich thuis te laten voelen in hun huis en buurt."



Wat haalt u zelf uit deze speciale dag?

,,Kinderen zijn onbevangen en zeggen wat ze vinden. Ze zijn altijd heel duidelijk. Dat merkte ik vorig jaar toen er voor het eerst twee leerlingen uit groep 8 op bezoek kwamen. Wij doen al jaren ons best voor heldere communicatie. Ik realiseerde me door hen dat we hier scherp op moeten blijven, want duidelijkheid en heldere afspraken zijn voor iedereen prettig."



Doet u volgend jaar weer mee?

,,Jazeker, wij ontvangen de kinderen met veel plezier. Ook collega's vinden het leuk om mee te werken aan de 'Baas van Morgen' en de kinderen een leerzame dag te bieden."