Kinderen met talent kunnen naar Parkpop

Een Haagse The Voice Kids?

,,Zoiets, ja. We hebben een jury met mensen uit de muziek- en theaterwereld. Ook het publiek mag meestemmen via de applausmeter.''



Jullie hebben één voorronde erop zitten, hoe ging dat?

,,Erg goed, ik sta versteld van het niveau van de deelnemers. Er was een meisje dat zichzelf begeleidde op de piano. Ik doe het haar niet na.''



Alle plekken voor de voorronden zijn al vergeven?

,,Er is deze week nog twee keer een open podium: op 1 en 4 maart 's middags vanaf twee uur. Kinderen die goed kunnen dansen, zingen of een instrument bespelen, mogen zich aanmelden via een mailtje naar productie@denieuweregentes.­nl. De finale is op 1 april. De finalisten krijgen coaching.''



Gaan jullie dit soort talentenjachten vaker organiseren?

,,Dat is wel de bedoeling. De Nieuwe Regentes houdt al langer open podia voor volwassenen. Het past ook in de doelstelling die het theater heeft als cultuuranker: het ontdekken en stimuleren van talent.''



Heeft u als kind zelf ook ooit aan een talentenjacht meegedaan?

,,Niet als kind, maar ik heb meegedaan aan het open podium in De Nieuwe Regentes: stand-upcomedy met zang. Dat smaakte naar meer, ik heb mij nu ook aangemeld voor het community art-project Zand & Veen II, een voorstelling voor en door mensen uit de buurt.''



Welke bokaal wacht er voor de winnaar van Alles Kids!

,,Een optreden op het People's Stage van Parkpop en andere festivals. De winnaar gaat dus veel speelervaring opdoen.''