Kinderen voor even de baas in Den Haag

Vooral Albanezen gaan voor overtocht

8:34 Het aantal mensen dat in Hoek van Holland probeert de illegale oversteek te maken naar Engeland, is toegenomen. In 2016 zijn er bij de verschillende veerdiensten 509 'incidenten' geweest met vreemdelingen, drie keer zoveel als het jaar ervoor. Zij zijn illegaal of onder verdachte omstandigheden aangetroffen op of nabij de terreinen van de veerdiensten.