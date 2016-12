Kitesurfer overleden na problemen in zee

Bezoekers wachten tevergeefs op vuurwerkshow door miscommunicatie

13:44 Het had een mooie avond moeten worden met een vuurwerkspektakel in Scheveningen, maar bezoekers kwamen van een koude douche thuis. De organisatie was vergeten door te geven dat de show niet doorging door een te harde wind. 'We betreuren de miscommunicatie.'