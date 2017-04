'Klaar' voor hel op aarde

Benieuwd

Troost is benieuwd naar de bunker in de Paleistuinen. ,,Daar wordt erg geheimzinnig over gedaan." Beide ingangen zijn vergrendeld met een stang. Een gemiste kans volgens de stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog. ,,Knip het desnoods open, gemeente, laat de inwoners meemaken hoe zo'n schuilplaats is.''



Ook onder ministeries zijn atoombunkers aangelegd, de zogeheten noodzetels. Daarmee werd in 1961 haast gemaakt na de bouw van de Muur in Berlijn. Het kabinet hield ernstig rekening met een scenario dat Den Haag doelwit van een kernbom kon zijn. Mikpunt zou het eilandje in de Hofvijver voor het Torentje kunnen zijn. Daarop zou een bom van 20 kiloton kunnen vallen.



Om het bestuur ook in dat geval te laten doorwerken zijn onder een aantal ministeries bunkers gebouwd. Troost: ,,Bij Defensie ook, maar die is zó geheim, daar mag je niet over praten. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is een pijp weggewerkt in een kunstwerk bij een vijver."



Veel van die ruimten zijn nooit operationeel gebruikt. ,,Ambtenaren vonden het niet prettig om onder de grond te werken." Onder het ministerie van Algemene Zaken zou zelfs nog een noodstudio zitten, waarvanuit premier Mark Rutte het volk kan toespreken als er onheil losbarst.



Een andere kenner van de Koude Oorlog is Raphaël Smid van het Museum Bescherming Bevolking in Rijswijk. Hij weet nog een schuilplaats die onbekend is bij het publiek. ,,Onder het oude CBSgebouw in Voorburg is plek voor 5.000 mensen, doordeweeks was het gewoon een parkeergarage.'' Ook hij pleit ervoor om een aantal van deze bouwwerken te bewaren. ,,Het zijn onderdelen van onze geschiedenis."



Voor sommige installaties komt de interesse van de overheid te laat. Zo zat er een bijzondere commandopost van de B.B. in Zoeterwoude. ,,Die had een hoge ingang met een bordes, voor het geval de polder onder water zou lopen." Bij de verbreding van de A4 is deze herinnering aan de Koude Oorlog met de grond gelijk gemaakt.