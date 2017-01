'Klaarheid over huisjes op Kijkduin'

,,Als we voor 17 maart niet met de plaatsing van onze strandhuisjes kunnen beginnen komen we in grote financiële problemen en kunnen we zelfs failliet gaan", zei de raadsman van huisjesverhuurder Leef met de Zee gisteren tijdens een spoedzaak in Den Haag.



Bijna alle huisjes zijn volgens Leef met de Zee nu al volgeboekt. Alleen met een juridische blokkade van een eerdere uitspraak van de Haagse rechtbank durft Leef met de Zee met het plaatsen van de huisjes te beginnen. Zonder blokkade of schorsing door de Raad van State zou er te veel onzekerheid zijn, aldus de raadsman.



Vorig jaar veegde de rechtbank twee door de gemeente Den Haag verleende vergunningen van tafel. Den Haag had onvoldoende rekening gehouden met het naastgelegen zeilcentrum Sail Center. Daarop verleende de gemeente razendsnel twee nieuwe vergunningen, te snel volgens Sail Center.



De staatsraad vroeg zich af of hij wel iets voor de huisjesverhuurder kan doen. ,,Ook al schors ik de uitspraak, het hoger beroep blijft bestaan en dat kan eveneens in uw nadeel uitvallen. En dan moeten de strandhuisjes alsnog weg. De onzekerheid blijft."



De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak.