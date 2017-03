Klaarstomen voor werk met project Pimp Your Portiek

Zo worden ze klaargestoomd voor werk en verdere scholing. Het project wordt uitgevoerd door Vakbroeders in samenwerking met drie woningcorporaties, de scholen Johan de Witt praktijkschool en ROC Mondriaan N1 en N2 en de gemeente.



Vandaag kwam wethouder Rabin Baldewsingh een kijkje nemen. Hij is enthousiast en ziet graag uitbreiding naar meerdere plekken in Den Haag. ,,Ik heb er ook even naar gekeken van 'Werkt dat?' En ja, het werkt! We slagen er in om jongeren uit huis te krijgen. We slagen er in om jongeren de schoolbanken in te krijgen. Het is een goed project.''