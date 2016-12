Klachten en vragen over nieuwe regels parkeren

Over dat laatste hebben Johanna Besteman (CDA) en de Beter voor Rijswijk-raadsleden Carlos Paredes en Jessica van Batenburg vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Vastgoedeigenaar Exploitatie Maatschappij Noord West Nederland, met winkels in het gebied, is bang dat er minder klanten zullen komen en de buurt gaat verpauperen.



Maar ook bewoners lopen tegen vreemde situaties aan. Zo kon een bewoner die al twee jaar een parkeervergunning kreeg voor zijn elders wonende 'geregistreerd partner'- 'Wat hetzelfde is als mijn echtgenote als ik getrouwd was'- die nu niet meer krijgen bij zijn huis in de wijk Leeuwendaal. Zijn partner viel voor de gemeente opeens onder 'bezoeker'.



Misbruik

Na veel telefoontjes en bezoeken aan het gemeentehuis is het hem nu gelukt alsnog een vergunning te krijgen die in zijn situatie past: 'parkeervergunning bewoners tweede woning'. Volgens de gemeente is de parkeervergunning voor de latrelaties afgeschaft omdat 'dit niet te controleren is en de kans op misbruik groot'.



Ook inwoners die geen werkgeversverklaring voor een leaseauto kunnen overleggen, kunnen niet direct een vergunning krijgen.