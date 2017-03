Klachtenlijn '24/7' voor omwonende Binnenhof

De premier wordt dus vanaf begin 2020 tot halverwege 2025 uit zijn Torentje verbannen. Verder zullen 2.500 politici en ambtenaren dan niet op hun vertrouwde stek werken. En heel veel ondernemers zien op voorhand al hun omzet kelderen. Maar er is nog een groep toekomstige gedupeerden vanaf het moment dat met de renovatie van het Binnenhof wordt begonnen: de omwonenden. Hoe gaan zij het vinden om straks 's ochtends uit hun bed te trillen en om jarenlang op een bouwput uit te kijken?



Rita van Hasselt, lid van Stichting Binnenstad, is één van hen. En ze is er niet gerust op: ,,De zorgen van de bewoners worden nog niet altijd serieus genomen'', zegt ze. ,,Ook al scheelt het dat het Rijksvastgoedbedrijf (opdrachtgever van het project, red.) heeft beloofd te zoeken naar een eerlijke balans tussen een optimale uitvoering en het beperken van de bouwhinder. Want ik word al misselijk bij de gedachte dat ik hier straks niet meer kan lopen.''



Meldpunt

'Hier' is de Rolzaal op het Binnenhof, waar op deze maandagochtend zojuist een plan van aanpak is gepresenteerd. ,,Het lukt niet om de overlast 24 uur per dag te beperken'', zegt Van Hasselt, ,,maar er komt in elk geval een meldpunt waarbij we 24 uur per dag klachten kunnen indienen die meteen kunnen worden verholpen.''