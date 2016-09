Klagende buren Rijswijk verliezen rechtszaak

Beide buren stonden twee weken geleden in de rechtszaal. Van Bommel eiste dat Blok onmiddellijk zou stoppen met "het gebonk" in zijn eengezinswoning. Het smijten met de deuren, het gestamp op de trap, het was allemaal niet te harden volgens de klagende partij. De rechter moest Blok een geldboete opleggen iedere keer dat hij weer tekeer ging.



De rechter vindt dat het niet alles een paal boven water staat dat Blok als een olifant door zijn huis gaat. Hij verwijst in zijn uitspraak naar de verklaring van mensen die tot voor kort ook buren waren van Blok. Die hadden geen last van herrie uit de woning.



Bemiddeling

Blok en Van Bommel leven al vier jaar in onmin met elkaar. De rechter vinden dat het tijd wordt om een bemiddelaar in te schakelen. Op de zitting twee weken geleden waren ze daartoe niet bereid. De rechter roept ze in zijn uitspraak op alsnog om de tafel te gaan.