Kleding nodig? Kom naar de kledingbibliotheek!

Priester Lederwaren gooit het roer om. Na ruim honderd jaar lederwaar te hebben verkocht en gerepareerd wordt vanuit hetzelfde pand aan de Zoutmanstraat vanaf volgende week ook kleding uitgeleend in een heuse kledingbibliotheek. Priester Lederwaren heet vanaf dan Bij Priester. Nick Spier, samen met zijn vrouw en zus initiatiefnemer van de kledingbibliotheek, legt uit dat hij met dit concept Priester Lederwaren nieuw leven in wil blazen. ,,De oude eigenaresse, die de zeventig ruim is gepasseerd, gaat met pensioen. Wij zetten de winkel voort en voegen hierbij de kledingbibliotheek toe aan het oude concept.''

Exclusief

De kledingbibliotheek ziet eruit als een kledingwinkel. Het verschil zit hem in het concept. Spier legt uit dat mensen voor twintig, veertig of zestig euro per maand lid kunnen worden van de bibliotheek. ,,Voor twintig euro kan iemand één kledingstuk lenen, voor veertig euro twee kledingstukken en voor zestig euro drie kledingstukken. Na maximaal twee weken kunnen de kledingstukken worden omgeruild voor andere kledingstukken.'' Met de kleding die geleend kan worden richt Bij Priester zich vooral tot de doelgroep van vrouwen en mannen in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar. Ondanks dat het om een voormalige leerwinkel gaat is de kleding die in de bibliotheek wordt aangeboden niet allemaal van leer. ,,We bieden kleding van verschillende Nederlandse merken en ontwerpers aan'', aldus Spier, die het kledingaanbod als een combinatie van 'basic' en 'exclusief' omschrijft.

Niet uniek

De kledingbibliotheek is nieuw in Den Haag, maar niet uniek in Nederland. Zo kan er al kleding geleend worden in bibliotheken in Utrecht en Amsterdam. Vanaf zaterdag 4 maart dus ook in Den Haag, aan de Zoutmanstraat. Vanaf dan is de winkel van dinsdag tot en met zondag geopend. Behalve voor het lenen van kleding blijven mensen ook gewoon welkom om lederwaar te kopen of te laten repareren.