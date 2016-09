Kledingbank Moerwijk wordt plots ontruimd

De actie volgt op een brief die de Voedselbank vrijdagmiddag om half vijf van de wijkvereniging kreeg. Daarin wordt gesteld dat huisbaas Staedion klaagt over vervuiling van het pand. Er zouden muizen en vlooien zijn. Wijkorganisatie Moerwijk (WOM) eiste dat het pand vanmorgen vroeg leeg zou worden opgeleverd.



Volgens medewerkster Patricia is er veel meer aan de hand. De actie zou een wraakoefening zijn van twee ex-medewerkers van de voedselbank en tevens leden van de wijkorganisatie die in juli met ruzie zijn vertrokken. Zij beschuldigen initiatiefnemer Greet Beumer van diefstal. Ze zou zo'n 1600 euro van de wijkorganisatie hebben achtergehouden en bovendien overgebleven voedselpakketten meenemen.



,,Onzin'', stelt Patricia. ,,Ik heb de boekhouding en alle mails ingezien. Het is gewoon niet waar.'' Ook de klachten over de muizen en vlooien zouden overtrokken zijn. ,,Flatbewoners klaagden daar over. Maar die muizen zitten door de hele flat heen, waarom zouden ze bij ons vandaan komen? En de vlooien hebben ze in ons pand niet gevonden. Er is zelfs speciaal een instantie langs geweest om dat te onderzoeken.''