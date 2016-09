Klikcollectie

De paniek slaat toe in Vinexwijk Leidschenveen: waar moet je met je afval heen? Een nieuwe koers van de gemeente heeft ertoe geleid dat er maar liefst vier afvalbakken nodig zijn voor het gescheiden 'afvallen'.



Onderhand is het tijd voor een eigen internetportal - 'Mijn Afval' - en het zou mij niet verbazen als die er over vijf jaar ook gewoon is. Dan moet u precies aangeven welke batterij u waarom weggooit en hoe vaak u de kat kamt.



'Afval bestaat niet', zegt een grote commerciële afvalverwerker. Waar verdienen ze dan hun geld mee? Met uw noeste, van staatswegen opgedragen dwangarbeid. Bedrijven en overheidsinstanties hebben ontdekt dat de beste bezuiniging ( het gaat altijd om geld, nooit om u) een soepele werpbeweging is over de schutting van de burger. Zoek het zelf maar uit. Letterlijk. Sorteer je eigen troep.



Met de kutsmoes dat het zo 'handig' is mochten we eerst onze eigen meterstanden gaan opnemen. Deed je dat niet, dan kreeg je een torenhoge aanslag. Voorts verscheen internet als excellente mogelijkheid om meer winst te behalen voor de aandeelhouders. Bij de overheid levert de zelfwerkzaamheid van de burger natuurlijk extra geld op voor eigen mislukte projecten (Fyra, Betuwelijn), dan wel om boeren in Spanje te voorzien van zinloze subsidies voor het telen van zonnebloemen. Oliedom.



Ondertussen doet u alles 'gemakkelijk' zelf. Ter illustratie een kleine bloemlezing uit mijn eigen 'Mijn'-sites: Mijn KPN, Mijn Azivo, Mijn Eneco en Mijn Pabo. Als wij doen wat werknemers normaal zouden doen, kun je die ontslaan. Scheelt wéér meer geld.



Democratie is de burger zoveel mogelijk met rust laten. Het idee dat iedereen actief mee zou moeten doen in enige vorm van besluitvorming is complete onzin. De meeste mensen hebben namelijk nergens verstand van. Maar ze hebben het wél in de gaten als ze genaaid worden, met vier kliko's in de tuin. Leuk dat ze het over de voordelen voor het milieu hebben; je eigen milieu gaat zichtbaar en ruikbaar achteruit.