Klucht krijgt podium op luchthaven

Hoofdrolspeler Bas Muijs, in de klassieke toneelhit te zien als een overspelige piloot, kan niet wachten: ,,We zullen die hangar optimaal benutten. Ik zal bijvoorbeeld aan het begin van de voorstelling in een vliegtuig letterlijk die hangar komen binnenrollen.''



Rotterdam The Hague Airport beschouwt de komst van Boeing Boeing als een 'cadeau aan omwonenden', die niet altijd even blij zijn met het luchtverkeer boven hun huis. ,,We hoeven er niet aan te verdienen en zullen de toegangsprijzen zo laag mogelijk houden.''



De luchthaven neemt de organisatie op zich in samenwerking met Transavia. Beide hebben dit jaar iets te vieren: Rotterdam The Hague Airport bestaat zestig jaar en Transavia een halve eeuw.



Het initiatief doet denken aan Soldaat van Oranje, de musical die sinds oktober 2010 wordt gespeeld in een hangar op vliegbasis Valkenburg, bij Leiden. Ook in die voorstelling wordt een vliegtuig als decorstuk gebruikt - bij de terugkeer naar Nederland van koningin Wilhelmina na afloop van de Tweede Wereldoorlog.



Knipoog

De vergelijking met Soldaat van Oranje bevalt Bas Muijs wel. ,,Daarmee is bewezen dat je het met een voorstelling op locatie heel lang kunt volhouden'', zegt de Haagse acteur met een knipoog naar de langstlopende theatervoorstelling in de Nederlandse geschiedenis.



Het is nog ongewis hoelang Boeing Boeing op de luchthaven gespeeld gaat worden. ,,Daarover zijn de gesprekken nog niet afgerond'', laat de woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport weten.