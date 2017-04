Klushuizen in oude school Noordwal in juni in verkoop

Het gebouw uit 1900 ligt op loopafstand van de winkels in de Haagse binnenstad. In het schoolpand waren jarenlang ateliers gevestigd, samen met een dansstudio en een galerie. In januari moesten de sleutels van het pand bij eigenaar gemeente Den Haag worden ingeleverd die het pand sloot in afwachting van de nieuwe bestemming.



De gemeente belooft de nieuwe eigenaren in ieder geval zorg te dragen voor aansluitingen op riool, gas, water en electriciteit. Verder worden kozijnen vernieuwd en dubbel glas geplaatst, en het dak geïsoleerd. De kopers moeten op hun beurt wel aan bepaalde regels voldoen bij het verbouwen van de ruimte tot hun droomhuis. Een van de regels is dat ze het pand de eerste drie jaar zelf bewonen.



Kerkzaal

Naast de elf klushuizen aan de Noordwal blijft kerkzaal onderdeel van het complex. Die kerkzaal wordt gekocht door de Bulgaarse kerk en heeft een eigen entree vanuit de Bakkerstraat. De kerk vormt samen met de kopers van de klushuizen een Vereniging van Eigenaren.