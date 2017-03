Klussen aan woning in Pauluskerk

De transformatie van de voormalige kerk uit de jaren vijftig is een CPO-project. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De initiatiefnemers van de appartementen in de Pauluskerk hebben een casc0-plan gemaakt.



De kopers buigen zich straks collectief over de afwerking van de gemeenschappelijke ruimten en individueel over de indeling van de eigen woning.



Vrijheid

Bewoners hebben daarin alle vrijheid. Wil je een loft zonder binnenmuren? Wil je een dubbele loft, boven wonen en beneden slapen? Wil je een grote woonkeuken? Of wil je liever een extra grote werkruimte? Alles kan. In elke woning is wel iets van de kerk terug te vinden: een kerkraam, een biechthok, een deel van de toren of een kapel. Inschrijven kan eind maart via urbannerdam.nl



Zeker zestien Haagse kerken krijgen de komende jaren een nieuwe functie. Voor tien van deze kerkgebouwen bestaan plannen om ze om te toveren tot woningbouwcomplex. Behalve de Pauluskerk, staan onder meer de Sacramentskerk en de Ontmoetingskerk op de nominatie voor woningbouw.