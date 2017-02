Klusser vrijgesproken van uitbuiten illegalen

Er waren aanwijzingen dat bij de door de zzp'er uitgevoerde verbouwing van een hindoetempel aan de 1ste Van der Kunstraat in zijn woonplaats en een gebedshuis in Zaandam minimaal twee keer een 'ongewenste vreemdeling' uit India aan werk was geholpen. Maar de rechter vindt onvoldoende bewezen dat deze Indier voor K. werkte. ,,De man is wel gezien, maar zei dat hij meewerkte als vriendendienst. Van betalingen, een contract of werkafspraak is niets gebleken.''