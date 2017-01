Knie in de carrousel

Broek

Nog zo'n efficiëntieslagje: de doktersassistent doet (na het ophalen) het voorgesprek met de patiënt en laat hem of haar plaatsnemen op de behandelbank en eventueel een schoen uittrekken. De zorgmanager: ,,Wéér drie minuten.'' Daarbij vergeten de medewerkers nimmer het comfort van de patiënt. ,,Een schoen kan vast uit, maar een broek niet. Dat is niet prettig. Een kniepatiënt laten we eerst even kennismaken met de arts.''



De nieuwe manier van werken heet het 'carrousel-systeem'. Hierbij werken de artsen als duo, samen met dokters-assistenten. Het werk is opgesplitst. Samen werken ze op twee spreekkamers. In de ene kamer is het voorgesprek (met de assistent), in de andere het onderzoek (door de arts).



Wasstraat

Ze zien elkaar tussendoor op de patiëntloze gang, waar ze kort overdragen. En dan wisselen ze van kamer. Een beetje alsof je door de wasstraat gaat - eerst voorspoelen, dan oppoetsen - al verplaatst de patiënt zich niet. In dit snelle 'doordraaisysteem' komt de hulpverlener naar jou toe. Naar een van de elf spreekkamers, waar soms op één dag 150 patiënten doorheen schuiven.



Zijn de medewerkers straks gewend aan het nieuwe systeem, dan verwacht het orthopedieteam zo'n 35 tot 40 patiënten per ochtend te kunnen zien.Het carrousel-systeem heeft veel voordelen, stelt HMC Bronovo. Het werk van de dokters-assistent is leuker geworden. ,,Die zat voorheen alleen maar aan de balie.'' En spreekuren lopen bijna niet meer uit.



Vergrijzing

Orthopedie is big business en een investering waard. Sportblessures, versleten knieën en heupen, ze zijn er in overvloed. Het specialisme is goed voor een fors deel van de omzet in ziekenhuizen. In het Hagaziekenhuis gaan er op een goeie dag 25 mensen onder het mes. HMC (Haaglanden Medisch Centrum) ziet jaarlijks 19.000 nieuwe orthopediepatiënten, waarvan ongeveer een kwart een operatie krijgt.



Mede door de vergrijzing groeit de vraag. Behandelaren springen daar gretig op in. De Haagse regio heeft een enorm aanbod. Het gebied telt vier zelfstandige behandelklinieken, zoals Orthopedium in Delft en Annatommie in Rijswijk. In de Haagse wijk het Statenkwartier opende recent de - naar eigen zeggen - eerste orthopedische privékliniek van Nederland de deuren.