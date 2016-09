Knuffelgooiende ADO-fans gaan de wereld over

Een op zeven in Haagse regio snapt brief overheid niet

9:28 Het aantal laaggeletterden dat zich niet kan redden in de maatschappij neemt toe. Alleen al in Den Haag zijn het er inmiddels zo'n 80.000. Daarvan is het grootste deel 'gewoon' autochtoon. Opvallend is dat ook het aantal jongeren dat slecht leest en schrijft toeneemt.