Komst van outlet is nog geen gelopen race

Een kwestie van zorgvuldigheid, vindt wethouder Mariëtte van Leeuwen (economische zaken): ,,In februari zijn de nieuwe koopstroomonderzoeken van de Randstad gepresenteerd. Daarin zien we enkele veranderingen optreden. Dat maakt dat wij het rapport willen actualiseren zodat onze uitgangspunten ook actueel zijn." Voor de update heeft de gemeente het bureau DTMP in de arm genomen dat ook het eerdere rapport, het Distributie Planologisch Onderzoek, opstelde.



Traject

De komst van de omstreden outlet is allerminst zeker. Er ligt nog een lang traject in het verschiet dat eerst stap voor stap afgewikkeld moet worden. Het actualiseren van het rapport is daar een onderdeel van. Van Leeuwen: ,,We willen met het rapport uiteindelijk de samenspraak lokaal en regionaal opstarten. Dat behelst ook de verkeerssituatie. Daarvoor willen we met bewoners in de wijk spreken. Vervolgens gaan we naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie, waar de detailhandelcommissie zit. We kijken wat deze commissie ervan vindt. De detailhandelcommissie vervult een belangrijke rol, ook in het adviseren van gedeputeerde staten."



Als op basis van objectief onderzoek kan worden aangetoond dat er geen ontwrichting plaatsvindt, dan zou dat geen argument mogen zijn voor de provincie om het plan af te wijzen, vindt Van Leeuwen.



Bovendien: ,,Als we de raad kunnen overtuigen dat parkeren geen probleem wordt, er een goede verbinding komt tussen het HOM en het Stadshart, en tevens lucht en geluid goed in de gaten worden gehouden, dan zal ook de raad in principe geen aanleiding mogen hebben om ineens nee te zeggen."



Is alles rond, inclusief een convenant met de inwoners, dan kan worden overgegaan naar een realisatieovereenkomst. Van Leeuwen: ,,Zitten daar nog haken en ogen aan? Komen we daar niet uit? Dan is er nog steeds ruimte om aan de handrem te trekken."