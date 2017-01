Koning ingeschakeld tegen Haagse windmolen

De politiek in Leidschendam-Voorburg zet het zwaarst denkbare geschut in tegen de Haagse windmolen: een verzoek aan de Koning om de zaak opnieuw te bekijken.

De lokale partij, tevens coalitiegenoot, GBLV heeft daartoe een verzoekschrift opgesteld. Er wordt in gevraagd de gevolgde procedure rond de windturbine te bekijken en ook of de inwoners daarbij voldoende zijn geïnformeerd, een strikte toepassing van de regels als de windmolen gaat draaien en overlast veroorzaakt plus het voorkomen van meer windturbines aan de rand van Leidschendam-Voorburg.



Zo'n verzoekschrift aan de Koning wordt bekeken door het Kabinet van de Koning en overgedragen aan de bewindspersoon die het verzoek het beste kan beantwoorden. Het is het uiterste middel om een kwestie opnieuw te laten onderzoeken. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft vijf jaar geprocedeerd tegen de plaatsing van de windmolen voor Den Haag, maar de bezwaren zijn door de Raad van State verworpen. De plek langs de A4 bij het Prins Clausplein was al eerder aangewezen door de Provincie voor het opwekken van windenergie.

Commotie

Sinds het gevaarte eind december is opgebouwd, is de commotie groot. Omwonenden uit Leidschendam-Voorburg voelen zich genegeerd met hun klachten over aantasting van hun woongenot en ook de inwoners van de Haagse wijk Leidschenveen sluiten zich aan bij het protest. Nu zijn er filmpjes van omwonenden met hinderlijke schaduw van de wieken in hun huizen en tuinen. Bewoners zijn bang ook voor geluidsoverlast. De molen is nog niet vol in gebruik.



Het verzoekschrift aan de Koning kan maandagavond worden ondertekend tijdens een informatie bijeenkomst in partyboerderij Hijdra en daarna online via GBLV.

Petitie