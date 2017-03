Koning: Kijken naar procedure Haagse windmolen

Het Kabinet van de Koning heeft het verzoekschrift van de lokale partij GBLV over de komst van de Haagse windmolen voor de neus van inwoners van L'dam-Voorburg voor nader onderzoek verwezen naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu.



,,Dit is pure winst'', zegt fractievoorzitter Walter Rosbenders over het besluit van de koning. ,,Vooral ook omdat gekeken gaat worden of in het gebruik van de windmolen de milieunormen goed worden nageleefd. Dat is waar het allemaal om draait bij omwonenden.''



Stilzetten

Op die manier kan besloten worden de windmolen stil te zetten als omwonenden hinder hebben van slagschaduw of geluid van de turbine.



Met het verzoekschrift zetten de lokale politici onlangs het zwaarst denkbare geschut in tegen de Haagse windmolen: de koning vragen of de gevolgde procedure rond de windturbine goed is verlopen en de inwoners voldoende zijn geïnformeerd.



Eerder werden bezwaren van de gemeente Leidschendam-Voorburg vanwege overlast van de windmolen door de Raad van State verworpen. Daarop is de 150 meter hoge windmolen in december geplaatst. Omwonenden voeren sindsdien actie tegen het gevaarte en de verantwoordelijke gemeente Den Haag. Ze zijn woedend omdat het Haagse gevaarte hun woonplezier in de buurgemeente vergald.