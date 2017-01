Koningsbal naar het Kurhaus

Het gala wordt woensdagavond 26 april gehouden. ,,Het is een idee uit 2013 van Helena Kirchner", vertelt Marlene Koelewijn (foto) die met Kirchner en Annelies Kroonenberg in de organisatie zit.



Koelewijn heeft de meeste ervaring. Als toenmalig voorzitter van de stichting Österreich Kultur und Wirtschaft was ze vele jaren de spil achter het Wiener Ball, tot een nieuw bestuur dat overnam. Koelewijn: ,,Tijdens deze eerste editie zal in de Kurzaal een dansorkest optreden. En daarna een ensemble."



Kaarten kosten 105 euro. Daar krijg je een glas champagne voor en dranken en hapjes tijdens het bal. Info en tafelarrangementen op de site.