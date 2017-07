Koningshuis trekt toerist naar Den Haag

Druilerig weer deert BonFire Beach Fest niet

11:22 Met name zaterdag was het niet bepaald strandweer, maar dat weerhield de duizenden mensen die toen Scheveningen bezochten er niet van een kijkje te nemen op de eerste editie van BonFire Beach Fest. En omdat het weer gisteren een stuk beter was, denkt de organisatie dat er in totaal toch nog ruim 30.000 bezoekers op het festival zijn afgekomen.