Koolmees meest geteld in Haagse tuinen

Waar de huismus zich landelijk het meest in tuinen ophoudt, ontbreekt dit vogeltje zelfs geheel in de Haagse top 10. Er is geen regio in Nederland te vinden waar de huismus zo weinig voorkomt als in de Haagse omgeving.



Na de koolmees werden respectievelijk de kauw en de merel het vaakst geteld in Haagse tuinen. Verspreid over de verschillende gemeenten komen er ook verschillen voor. Zo voert in Leidschendam-Voorburg de spreeuw de ranglijst aan en is het groene villadorp Wassenaar dé plek voor kauwen.