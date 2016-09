Kooplieden Haagse Markt doen hun beklag

Voordat hij van wal steekt, hecht voorzitter Robbie van der Veen eraan om te onderstrepen dat de Haagse Markt sinds de renovatie van vorig jaar 'nog aantrekkelijker is geworden dan hij al was'. Want Nieuw Koopmansbelang moet nu eens geen club van verongelijkte straatvechters worden. ,,Dat heeft toch alleen maar een averechts effect", heeft de geschiedenis hem geleerd. ,,Met oplossingen aandragen bereik je meer.''



Vandaar dat het NKB (niet te verwarren met de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf MKB) via een 'dialoog' met de Haagse politiek tot verbeteringen wil komen. Want de toonhoogte mag dan veranderd zijn, maar er moet dringend iets gebeuren, omdat steeds meer marktkooplieden volgens Van der Veer de kosten niet meer kunnen opbrengen en hun ondernemingen 'moeten staken'.



Kap

In een brandbrief, die wethouder Boudewijn Revis dit weekeinde in alle rust mag lezen, worden de grootste grieven op een rijtje gezet. Zo is de kap over de buitenruimte te kort en te hoog. Waardoor de ondernemers met hun handel in de open lucht staan, onvoldoende beschermd tegen regen en zon.

Met veel van de vorig jaar geplaatste units is bovendien nu al veel mis. Ze gaan kapot door optrekkend vocht. En dat komt volgens het NKB door een constructiefout in de bouw, waarbij de te dunne wanden van gasbeton water opzuigen en schimmel veroorzaken. Voorts laat de kwaliteit van de rolluiken te wensen over, stinkt het met regelmaat naar riool en gaan voorraden verloren als gevolg van frequente stroomstoringen. Om maar eens wat te noemen.



Tot slot: dat het NKB 'slechts' twee derde van de kooplieden vertegenwoordigt, wil niet zeggen dat de resterende een derde er anders over denkt: ,,Dat zijn vooral incidentele dagplaatshouders die af en toe komen aanwaaien. Zij hebben andere belangen dan wie zoals ik hier vier dagen in de week staat.''