Koos Janssen zingt in strijd tegen taaislijmziekte

Met zijn opmerkelijke optredens hoopt Koos Janssen een fikse bijdrage te leveren aan de strijd tegen cystic fibrosis. ,,Ik kwam vorig jaar met Skate4Air in contact. In het Teejater mocht ik optreden als veilingmeester. Ik werd meteen gegrepen door de prachtige sfeer en het schitterende doel. Taaislijmziekte is immers een vreselijke aandoening waarvoor snel een remedie moet worden gevonden. Tijdens de avond kwam het idee bij me op om een rondje te maken langs de twaalf Westlandse kernen. Nu hebben we er maar elf, dus doen we Naaldwijk twee keer aan. De bedoeling was om in vier bejaardenhuizen, vier sportkantines en vier cafés op te treden. De mensen die we benaderden waren meteen enthousiast. Uiteindelijk zitten de bejaardenhuizen, kantines en kroegen erin, alleen niet vier van elk.''



De organisatoren van Skate4Air Westland zijn blij met de actie van Janssen. ,,Er worden mooie resultaten geboekt in de strijd tegen taaislijmziekte," zegt Arjan Roodenrijs, die zijn 20-jarige zoon Frank aan cystic fibrosis verloor.



,,Toen Frank met cystic fibrosis werd geboren, was de levensverwachting twintig jaar. Nu ligt de levensverwachting op veertig jaar en bovendien is de kwaliteit van leven sterk verbeterd. Tegenwoordig kan bij de hielprik bij baby's geconstateerd worden of kinderen tot de risicogroep behoren. Hoe eerder we dat weten, hoe eerder met behandelen kan worden gestart en de resultaten zijn erg bemoedigend."



Skate4Air is een landelijke organisatie. Ambassadeur en oud-olympisch kampioen Jochem Uytdehaage gaat elk jaar met een groep naar de Weissensee om daar de alternatieve elfstedentocht te rijden. Elk jaar is Skate4Air Westland ook daarbij aanwezig. Schaatsers kunnen zich laten sponsoren en halen zo geld op voor onderzoek naar de ziekte.