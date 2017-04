Koper of niet, op Duindigt blijven paarden draven

Na een jarenlang juridisch getouwtrek met een potentiële koper, vond Duindigt het eind vorige week welletjes. Er werd zólang gewacht met het overmaken van de beloofde 12 miljoen euro dat de renbaan de verkoop afblies. Tegelijkertijd kwam het nieuws naar buiten dat zondag gewoon wordt gekoerst. Als de koers er niet onder lijdt, hoe erg is die verkoopflop dan? Erg. Zolang er niet in Duindigt wordt geïnvesteerd, kan de renbaan niet groeien. Niet alleen is er een schuld, ook verkeert de baan in slechte staat. De gebouwen eromheen moeten worden vernieuwd, en de horeca gemoderniseerd. Ook het prijzengeld moet flink omhoog. Alleen dan kan Duindigt de concurrentie met andere renbanen aan. Maar het schip zinkt en het orkest speelt vrolijk door? Zo rampzalig is het nu ook weer niet. Iedereen die Duindigt een warm hart toedraagt wil ontzettend graag dat er wordt gekoerst. In maart werd de openingswedstrijd nog geschrapt, maar voor komende zondag hebben zich als vanouds tachtig paarden ingeschreven. Gemikt wordt op acht koersen. Ook de volgende koersdag, op 30 april, lijkt gewoon door te gaan. Geen koper, wel koersen. Hoe kan dat? De renbaan blijft in handen van de Stichting Beheer Renbaan Duindigt. Die is verantwoordelijk voor de exploitatie. De grootste kosten van een koersdag zijn de prijzengelden. Die worden deels betaald uit de afgesloten weddenschappen, maar er moet altijd geld op worden toegelegd. Ook zijn er kosten voor het prepareren van de baan, inhuren van beveiliging en EHBO'ers. Er zijn echter genoeg sponsors gevonden die zondag willen bijspringen.

Maar als er elke koers geld bij moet, wie wil Duindigt dan kopen?

Een koper kan zijn geld alleen terugverdienen als Duindigt op de schop gaat. Slechts met een 'multifunctionele' inrichting, zoals een restaurant, hotel of sauna, is geld te verdienen. Maar ook de koersdagen kunnen rendabeler. Bijvoorbeeld door betere paarden te lokken. Die trekken automatisch meer publiek. En dat levert weer een mooi zakcentje op qua weddenschappen en toegangskaartjes.



Wordt er over vijf jaar nog op Duindigt gekoerst?

Los van de noodzakelijke investeringen in Duindigt, is de toekomst van de snel vergrijzende ren- en drafsport sowieso onzeker. Maar ook daarover toont men zich in de paardenwereld optimistisch. Zo zou er door de vereniging Nederlandse Draf- en Rensport de laatste tijd erg zijn ingezet op verjonging van de sport. Ingewijden hebben het over 25 nieuwe pikeurs 'die staan te dringen' om een keer te mogen koersen op Duindigt. Men hoopt dat de nieuwe aanwas ervoor zorgt dat de oude tijden op Duindigt herleven.



En als het onverhoopt tóch misgaat?

Dan ligt er op de grens tussen Wassenaar en Den Haag een terrein van 26 hectare waar projectontwikkelaars hun begerige blik op zullen laten vallen. Villa's, wellness, een outlet center, alles is de laatste jaren al de revue gepasseerd. De gemeente Wassenaar liet eerder al weten het gebied zo groen mogelijk te houden, om zo een 'natuurlijke buffer' met buurgemeente Den Haag te blijven houden.



Maar zondag kan als vanouds de champagne vloeien?

Voorlopig moeten de paar honderd toeschouwers zich behelpen met wat 'mobiele horeca'. Een uitbater voor het restaurant is er niet. Al is het sowieso nog even duimen voor de komende koers. Zondag is namelijk een dag vol regen voorspeld. En het is maar de vraag of de 111-jaar oude renbaan een nieuwe zondvloed kan verwerken.