Kopstukken No Surrender gearresteerd in Pijnacker en Den Haag

Bij invallen in Den Haag en Pijnacker vanochtend zijn twee kopstukken van de motorclub No Surrender opgepakt. Het tweetal wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatiepoging in Ridderkerk in november. Een veertigjarige Hagenaar werd toen neergestoken.