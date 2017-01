Korfballers pakken tweede plek op NK Pokeren

,,We leggen af en toe een kaartje met wat vrienden van de korfbal voor de gezelligheid. Onze aanvoerder vroeg aan ons of we het leuk vonden om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap. Wij stemden in met de deelname en zo ging het balletje rollen", vertelt Bart van het pokerteam.



Na de voorrondes in het Westland en de halve finale in Boxtel speelden de heren afgelopen zaterdag de finale tegen vijf andere teams in Ermelo. ,,We weten dat we redelijk goed kunnen pokeren. Dat we de voorrondes door zouden komen, hadden we dan ook wel verwacht en dat we bij de laatste zes zaten, verbaasden ons evenmin, maar op een tweede plaats hadden we niet gerekend."



Meeleven

De vrienden van korfbalvereniging Futura leefden mee met de pokertalenten van de vereniging. ,,Tijdens de finale was er een livestream via YouTube van een van de pokertafels. Sigi zat aan die tafel en de hele vereniging keek met hem mee. Ik heb nog nooit zoveel WhatsApp- berichtjes ontvangen."



De heren zijn ontzettend blij met hun tweede plaats en hopen in de toekomst als team nog een keer mee te kunnen doen met grote wedstrijden en toernooien. ,,Dit jaar zullen we zeker individueel deelnemen aan wedstrijden. Natuurlijk hopen we als team ook nog eens aan een groot toernooi deel te nemen, maar niks is nog zeker", aldus Bart.