Kostuumatelier stopt: 'Het wordt steeds zwaarder'

Gloriejaren

Zijn ogen lichten op als de gloriejaren ter sprake komen. Dan hebben we het over een periode die begon in de prille jaren 80 en die tamelijk abrubt eindigde in 2008. Toen, aan het begin van de economische crisis, werden toneelgezelschappen, musicalbedrijven en ook particulieren - zoals hij het uitdrukt - 'kritisch op wat iets mag kosten'. En bij De Wit moest je wel zijn als je kostuums en japons van hoge kwaliteit wilde huren, maar niet als je voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten.



Het is niet dat hij erop neerkijkt, maar vergelijk De Wit niet met een winkel in feestartikelen. ,,Wij maken alles zelf. Dan moet je denken aan schitterende japonnen die actrices 500 avonden kunnen dragen zonder dat de glans eraf gaat. Op maat gemaakt en historisch verantwoord. Vaak waren we op de avond van de generale repetitie nog aanwezig om eventuele maatverschillen op te heffen.''



Zoon Reinier, intussen bij het gesprek aangesproken, vult hem aan. Als om aan te geven dat we hier met een paar oprechte, in de best mogelijke zin van het woord, vakidioten te maken hebben: ,,Wij vroegen na afloop van de première niet aan de acteurs of de voorstelling lekker liep, maar of de kleding lekker zat.''



Zaterdag 1 en zondag 2 april gaan alle verhuurde artikelen in de verkoop. Niet voor een appel en een ei, laten vader en zoon weten, maar wel voor een hele redelijke prijs. ,,Het is geen faillissement'', verduidelijkt De Wit senior. ,,De prijzen zullen grofweg liggen tussen de 20 euro en 350 euro. Veel van wat na de verkoop overblijft, gaat naar gezelschappen in omliggende landen, waar de afgelopen jaren minder op kunst is bezuinigd.



In met name Duitsland heb je nog steeds een bloeiende operettecultuur.''

Junior: ,,We hoeven er niet rijk van te worden, we hopen gewoon dat onze spullen ergens anders nog een leuk, nieuw leven krijgen.''



De hoogtepunten? Marco de Wit hoeft niet lang na te denken: ,,De landing van koning Willem I, eens in de 25 jaar. Heel Den Haag en Scheveningen lopen daar altijd voor uit. Altijd in aanwezigheid van het koningshuis. Daar heb ik altijd met veel plezier op teruggekeken. En - eerlijk is eerlijk - vanaf straks ook vast met een tikkeltje weemoed.''