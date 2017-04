Kousen aan en benen in de lucht

Can Can GirlsDe cancan was helemaal uit, maar de dames van Can Can Girls Zoetermeer blazen de fameuze dans nieuw leven in.

Esther van Oostveen-Smit (53) en haar man André van Oostveen (52) zitten op de bank in de woonkamer, als de glazen pui naar de tuin wordt opengeschoven en de jonge vrouwen van dansgroep Can Can Girls Zoetermeer één voor één naar binnen stappen. Elke dinsdagavond geeft de Zoetermeerse dansles op haar ruime zolder. En dan gaat het niet om de bekende salsapasjes of de tango, maar om onder meer de cancan. Daarbij bewegen vrouwen op een rij op hetzelfde tempo en tillen regelmatig hun rok op om een stukje van hun benen te laten zien.



,,Het begon ermee dat mijn vader zo graag eens zo'n cancanshow wilde zien. Voor zijn verjaardag heb ik een paar meiden benaderd met de vraag of ze mee wilden doen. En toen hebben we het eigenlijk gewoon gedaan", vertelt Van Oostveen. ,,Helemaal goed ging het niet, naar mijn idee dan, want er was veel te weinig ruimte op het podium", lacht ze.



Maar anderen vonden het optreden blijkbaar wél leuk en dus kwam de vraag of ze vaker zulke shows zou willen verzorgen. De dansgroep Can Can Girls Zoetermeer werd opgericht en de vrouwen werden al snel voor feesten ingehuurd.



Ervaring met dansen had de Zoetermeerse wel. Haar ouders richtten rond 1987 de Country Linedance-school op in Zoetermeer. ,,Toen ik nog bij mijn ouders woonde, gaven we dansles in de garage en organiseerden we regelmatig feesten op verschillende locaties. Een keer kwamen er wel 250 mensen op zo'n avond af. We volgden één keer in de drie maanden zelf lessen, waarna we wat we geleerd hadden weer aan anderen overbrachten. We waren erg uniek, want we deden dat allemaal gratis", vertelt de Zoetermeerse.

Liefde

Maar toen nam ineens de liefde voor countrymuziek af, aldus de Zoetermeerse. ,,Er werden steeds minder countryfeesten gegeven in Nederland en als het nog werd gedaan moest je opeens heel veel entreegeld betalen. Ik weet nog wel dat ze feesten gaven in bijvoorbeeld de Groenoordhallen of in de IJsselhallen en dat je dan gewoon met je koelbox naar binnen kon. Maar dat was op een gegeven moment echt afgelopen. Als er nu een countryfeest wordt gegeven, moet je 6 euro betalen voor een broodje. Dat is toch niet leuk meer? Laatst is nog een countryfestival afgelast dat in Scheveningen zou worden gehouden. Nee, het is niet meer zoals vroeger. Erg jammer'', vertelt Van Oostveen.



De Country Linedance-school werd opgeheven, maar Can Can Girls Zoetermeer bleef bestaan. Inmiddels is de groep wel iets kleiner geworden. Er zijn nu zeven cancangirls. Elke week komen ze naar het huis van Van Oostveen om de pasjes te oefenen en ze gaan regelmatig op tour. ,,We worden vaak geboekt voor feesten in Duitsland, daar leeft deze soort muziek nog wel", vertelt Van Oostveen.



Vandaag zijn Yvette (26), Cheryl (24) en Daphne (18) present. Eén voor één verdwijnen ze naar de bovenste verdieping, waar ze allemaal hun eigen koffer vol kleren en attributen openmaken. Van Oostveen maakt alle kleren zelf, want originele cancanjurken zijn erg duur en ze wil geen 'carnavalsspul'. ,,Ik wil wel dat het er goed uitziet. In zo'n rok gaat wel 14 meter stof. Het is een hoop werk. De stoffen haal ik bij de groothandel of op de Haagse Markt.''



De vrouwen trekken een speciaal broekje aan, want ze gaan op een gegeven moment ook 'met de billen bloot'. Dan trekken ze hun kousen aan en wordt een kleurige kousenband rond het bovenbeen bevestigd. Als laatste krijgt iedereen een andere kleur boa.



De vrouwen gaan samen met Van Oostveen en Stella Pelsmaeker (55) op een rij staan, waarna de muziek begint: Orphée aux enfers van Offenbach. Eerst wordt het publiek warm gemaakt door rond te lopen en te klappen. En dan worden al snel de bekende cancanpasjes uitgevoerd. Eén voor een tillen de vrouwen hun benen zo hoog mogelijk op. Op een gegeven moment draaien alle vrouwen hun rug naar het publiek. Ze bukken en gooien hun rok omhoog.

