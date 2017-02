Kracht putten uit positivisme

Op een mistige zaterdagochtend aan de Nijkerklaan in Rustenburg en Oostbroek fluit Tarrino Boekhoudt een jeugdwedstrijd. Het mooie aan Tarrino Boekhoudt die aan de Nijkerklaan in Rustenburg en Oostbroek een jeugdwedstrijd fluit, is hoe hij daar helemaal in opgaat. Neem het moment dat het blonde keepertje van Westlandia een wereldredding maakt en de scheids zijn bewondering niet onder stoelen of banken steekt. Tarrino geeft het mannetje zelfs een boks. En een half uur later, boven in de kantine van Quick Steps, wordt hij weer enthousiast.



,,Zó, dat was even een redding'', klinkt het. ,,Ja, sorry hoor, maar dan móeten gewoon even die vuisten tegen elkaar." Wat Boekhoudt doet, doet hij met hart, ziel en zaligheid. Vier jaar geleden belandde hij bij Quick Steps. Na in het eerste elftal te hebben gespeeld, komt hij nu uit voor de veteranen. Daarnaast traint hij op zijn bevlogen manier jeugdteams en fluit jeugdwedstrijden. In de anonimiteit. Tenminste, tot die zaterdag begin februari. Zoals na elke wedstrijd hield Tarrino, twee grensrechtervlaggen in zijn hand, na afloop nog een praatje bij de bezoekende ploeg.