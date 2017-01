Krakers voelen zich 'de vrieskou ingejaagd'

Het Openbaar Ministerie had aangekondigd het pand te ontruimen, maar hoefde daarvoor geen grof geschut in te zetten. De bewoners pakten in de loop van de dag vrijwillig hun boeltje. Maar blij met de beslissing waren ze allerminst.



Uit protest tegen de ontruiming sliepen ze vannacht in een tentje. ,,Daarmee wilden we laten zien dat een ontruiming zonder uitzicht op onderdak, met deze met koude wintertemperaturen een totaal onmenselijke situatie oplevert’’, zegt kraker Joram Trijsburg. ,,Heel gek dat er tijdens vorst wel extra bedden voor daklozen worden neergezet, maar niet wordt ingegrepen als mensen uit hun huis de vrieskou worden ingejaagd.’’ Trijsburg sluit niet uit dat de bewoners op zoek gaan naar een ander leegstaand gebouw.



De krakers woonden sinds half december in het Curaçaohuis aan de Badhuisweg 175. Dat is de voormalige residentie van de gevolmachtigde minister van Curaçao, de vertegenwoordiger van het Antilliaanse land in Nederland. Curaçao wil het pand graag verkopen, maar daarvoor moeten de krakers wel eerst weg.



De rechter bepaalde vorige week dat Justitie het recht had om het pand te laten ontruimen. Een woordvoerder van het OM laat weten dat de krakers onder meer gebruik maakten van een garage die nog in gebruik was bij de eigenaar. De krakers bestrijden dat. Volgens hen is de garage slechts tijdelijk als opslag gebruikt.



Het krakersbolwerk aan de Harstenhoekweg, even verderop, blijft voorlopig ongemoeid. Vastgoedeigenaar Bewi probeert met een bodemprocedure de krakers uit het pand te krijgen. In februari buigt de rechter zich over de zaak.