Krakersbolwerk Scheveningen ter ziele

Dat heeft de Haagse rechtbank besloten in een zaak die was aangespannen door de eigenaar van het pand, vastgoedbedrijf Bewi. Het markante oude hotel aan het begin van de Harstenhoekweg in Scheveningen werd sinds februari vorig jaar gekraakt door leden van de antikapitalistische beweging Autonoom Centrum. Die waren het niet eens met de plannen van Bewi om het gebouw te slopen en te vervangen door nieuwbouw.



Blij

Het vastgoedbedrijf deed vorig jaar enkele vruchteloze pogingen om het pand door de rechter ontruimd te krijgen, maar heeft in een bodemprocedure nu alsnog z'n gelijk gehaald. Bewi-directeur Bart Vollmer is dan ook blij. ,,Het heeft lang geduurd, maar het is goed dat we nu verder kunnen. Al ben ik pas overtuigd als de laatste kraker het pand heeft verlaten.''