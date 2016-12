'Krijgen we als vrouw soms straf?'

Gynaecologiebijbel

Ottervanger wil haar seksegenoten helpen. Daarom heeft ze nog één missie voor ze het vak helemaal vaarwel zegt: een allesomvattende 'gynaecologiebijbel' schrijven. Die begint bij kindergynaecologie, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan abnormaal bloedverlies. Daarnaast gaat het onder meer over menstruatiestoornissen, die 'in overvloed' bestaan, aangeboren afwijkingen en de overgang. Het naslagwerk verschijnt in het voorjaar van 2018 en is bedoeld voor 'vrouwen, hun dochters en huisartsen'.



De laatste tien jaar verwierf de arts vooral faam op het gebied van de overgang. Samen met collega Wilma Smit schreef ze in 2009 het handboek Menoblues en in 2010 Menoproof. Sindsdien staan Smit en zij bekend als 'de menopauzeridders'. In 2011 richtte ze binnen het Hagaziekenhuis een 'overgangspoli' op. ,,Het is totaal geen sexy onderwerp'', aldus Ottervanger. ,,Er wordt niet over gepraat, het is geen ziekte, maar er zijn wel miljoenen vrouwen die er last van hebben.''



Mevrouwtje

Geërgerd: ,,Dan zegt de dokter: mevrouwtje, het hoort erbij, het gaat vanzelf weer over. De klachten worden ook vaak niet herkend en erkend. Eén op de drie vrouwen in de overgang krijgt te horen dat ze een burn-out heeft.'' Dat onbegrip en, weer, het onnodige vrouwelijk lijden, dat steekt de nu zestiger. Dus slingert ze haar boodschap de wereld in, waar ze maar kan. ,,Er is heel veel aan te doen. En daar ga ik mee door.''



Ottervanger werkte bijna haar hele loopbaan bij het Hagaziekenhuis. ,,Ik heb het altijd heerlijk gevonden hier. Je ziet allerlei patiënten. Ook het opleiden van arts-assistenten tot gynaecoloog is een mooi onderdeel van dit vak in het Hagaziekenhuis.''