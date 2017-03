Krikke: Bij elke kennismaking ga ik m'n best doen

Commissaris van de Koning Jaap Smit noemde vandaag een feestelijke dag voor de derde stad van Nederland. ,,Het moest snel en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester verliep snel, volgens planning en foutloos,'' complimenteerde Smit de gemeenteraad.



Voor het eerst is het 'mevrouw de burgemeester' in Den Haag. ,,Historisch,'' vindt Smit, ,,Minder stropdas, meer gekleurde jasjes''. Hij noemde Krikke 'een doener, een empatische verbinder die kan omgaan met chic en met de straat en die daarmee de harten zal stelen van de Hagenaar en de Hagenezen.'



Aboutaleb

Daarna heette burgemeester Ahmed Aboutaleb namens 22 collega's in de regio Krikke welkom. ,,We zulen je op sleeptouw meenemen om de regio te leren kennen,'' beloofde hij en bood haar een helikoptervlucht aan.



Hij zei te hopen dat Krikke, als ze het voorzitterschap van de Metropoolregio van hem overneemt, met even veel kracht voor de Rotterdamse haven kan opkomen als hij opkomt voor de belangen van Den Haag.



Ambtsketting

Wethouder Rabin Baldewsing adviseert haar namens het college de stad te verkennen per fiets. Hij heet haar welkom 'in de stad zonder muren waar een ieder zichzelf kan zijn.' Hij hangt haar de Haagse ambtsketting om na de woorden ,,Den Haag is een kansenfabriek. Samen zijn we stad.''



De kersverse Haagse burgemeester Pauline Krikke krijgt tenslotte het woord. Ze is aangedaan dat haar voorgangers Van Aartsen, Deetman en Havermans in de raadzaal zitten. Ze noemt de vacature waar ze vorig jaar op reageerde 'een buitenkans in deze hele unieke stad.' ,,Bij elke kennismaking, op zand of veen, ga ik m'n best doen.''



Ze gebruikt haar eerste speech als burgemeester van Den Haag om aandacht te vragen voor de bestrijding van geweld achter de voordeur. Ze wil huiselijk geweld hard aanpakken. ,,Den Haag moet ook daar de stad van vrede en recht zijn.''



Receptie

Vanavond wordt Pauline Krikke door verschillende politici toegesproken. Daarna is er een receptie met collega's, familie en bekenden van Krikke.