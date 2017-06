Krikke doopt Volvo Ocean Race-boot

De zeilboot van Team Akzo Nobel is vandaag in de haven van Scheveningen gedoopt door de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Zij sloeg een champagnefles met twee klappen stuk op de bloedsnelle zeilboot van schipper Simeon Tienpont. Daarmee is het team klaar om straks mee te gaan doen aan de Volvo Ocean Race (VOR).

Voor Team AkzoNobel beginnen nu vier heel intensieve trainingsmaanden voor de start in oktober in Spanje. Komend weekeinde bijvoorbeeld begint het gezelschap aan een transatlantische oversteek naar New York. De training terug gaat naar de Engelse zuidkust om vervolgens deel te nemen aan de gerenommeerde, 605 nautische mijlen tellende Rolex Fastnet Race. Deelname aan deze race is verplicht als kwalificatie voor deelname aan de VOR. (tekst loopt onder de foto door)

De snelle zeilboot vaart de Derde Haven in voor de doop.

Na 46.000 zeemijlen eindigt de dertiende editie van de Volvo Ocean Race in juni volgend jaar voor het eerst in Nederland. In 2015 was Den Haag/Scheveningen 'alleen maar' een tussenstop van 's werelds zwaarste zeilrace. Maar die 'pitstop' twee jaar terug was voor de grote baas van de Volvo Ocean Race wel een eye-opener. ,,Het was heel groot hier, waar het normaliter voor een pitstop altijd wat bescheidener wordt gehouden'', zei Mark Turner vandaag in de Scheveningse haven. Over de winstkansen van Team AkzoNobel liet Turner zich niet uit. ,,Maar de boot is zeker kleurrijk. Daar gaan we niet overheen kijken.''

Rond de VOR-finish in 2018 staat negen dagen lang alles in de haven van Scheveningen in het teken van dit zeilevenement. Er zijn verschillende watersportactiviteiten, er is entertainment en er zijn maatschappelijke programma's. Wethouder Karsten Klein (Stedelijke economie, Havens) liet bij de doop weten dat het stadsbestuur rekent op de komst van 400.000 bezoekers. ,,De race brengt veel geld en werkgelegenheid, direct en indirect, naar Den Haag.''