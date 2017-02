'Krikke moet ook Haagse hoerenbuurt sluiten'

De sluiting van de Arnhemse hoerenbuurt in 2006 geldt als een van Krikkes grootste prestaties in de Gelderse hoofdstad. Partijen en buurtbewoners hopen dat de opvolger van Jozias van Aartsen ditzelfde kunstje flikt bij de Doubletstraat: ,,Een vrouw als zij zal met haar ervaring in Arnhem eerder geneigd zijn korte metten te maken met deze problemen in hartje Den Haag'', zegt Shireen Poyck van het Buurtplatform Oude Centrum.



Kostbaar

Een einde maken aan het sekswerk in de 'Doublet' is duur, waarschuwt het stadsbestuur steeds. Toch verwachten fracties als CU/SGP, CDA en VVD dat Krikke dit dossier snel oppakt. ,,Krikke heeft gewoond in het Spijkerkwartier, de hoerenbuurt, dus wie weet'', zegt CDA-raadslid Daniëlle Koster. ,,Het biedt absoluut hoop.'' Ook VVD-raadslid Ingrid Michon is optimistisch: ,,Haar komst geeft weer perspectief.''



Gesprek

Het prostitutiedossier zit al jaren vast. Buurtbewoners zijn de overlast in het Oude Centrum beu, maar verplaatsing van de ramen kost tientallen miljoenen euro's. Eind vorig jaar gloorde er plotseling een doorbraak, toen de ideële stichting Non Nobis plannen lanceerde voor een humaan bordeel elders in Den Haag. Inmiddels heeft verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) kennisgemaakt met de initiatiefnemers, meldt zijn woordvoerder. Maar 'de concrete uitwerking van het plan is uiteraard aan de initiatiefnemers'.