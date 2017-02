Krikke toegezongen op dag van installatie

Vandaag is op het Plein in Den Haag alvast een repetitie met de deelnemende grootouders. Met het lied willen de Hagenaars Krikke oproepen om de eerste klimaatburgemeester van Nederland te worden.



'Klimaat'

Volgens initiatiefnemer Den Haag Fossielvrij zou de portefeuille 'klimaat' in goede handen zijn van een burgemeester. Als Krikke erop ingaat krijgt zij de officiële taak om Den Haag te beschermen tegen de effecten van verdere opwarming van de aarde.



Komende zaterdag is de eerste keer dat alle deelnemers samen oefenen. Dat gebeurt om 19.00 uur in Dienstencentrum Copernicus in de Daguerrestraat.