Kritiek op instelling na dood Luciano (14)

De inspecties stellen in hun rapport vast dat het beleid ter voorkoming van zelfdoding bij De Hoenderloo Groep in Deelen onvoldoende is. Ook de evaluatie na de zelfmoord in de instelling is onvoldoende geweest. Zo was bij een gesprek over oorzaak en gevolg niet de behandelend psychiater aanwezig, die eerder had geoordeeld dat het risico op zelfdoding ,,redelijk gering'' was.