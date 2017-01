Kroketten van 'Schaaf'

Jan Schavemaker (29 juni 1930 - 3 januari 2017) werd door zijn moeder naar zee gestuurd omdat hij thuis niet meer te houden was. Ze had haar handen vol aan de lunchroom die Jans vader, begin jaren dertig van de vorige eeuw, aan de Haagse Dierenselaan was begonnen.



Lunchroom Schavemaker was een begrip in Den Haag. De kroketten werden er zelf gemaakt. Iedere ochtend werd er bouillon voor de roux getrokken, mayonaise geslagen, groenten schoongemaakt en vlees gesneden. Alles werd met de hand gedaan en hoewel Jan goed door zijn vader was opgeleid en met zijn ogen dicht en met twee handen tegelijk kroketten kon draaien, had hij nog te veel wilde haren om dagelijks in de keuken van de lunchroom te staan. Jan wilde avontuur en dus monsterde zijn moeder hem op vijftienjarige leeftijd aan bij de KNSM.



Australië

Twee jaar later stond hij weer op de stoep. Geen jongen meer, maar een man die met De Klipfontein de wereldzeeën had bevaren en in buitenlandse havens mooie avonturen had beleefd. In Tocci's Milkbar aan de Hofweg werd hij verliefd op een Haags meisje dat echter met haar ouders naar Australië emigreerde. Jan leende geld van zijn vader en reisde haar achterna. Hij vond en trouwde haar en was gelukkig in het ruige grote land waar hij zich al snel op zijn gemak voelde. Hij sprak Engels alsof hij een geboren Australiër was.



Omdat zijn jonge vrouw graag terug naar Den Haag wilde, kwam het stel naar Nederland waar Jan direct weer in de zaak aan de Dierenselaan ging staan. Alle hulp was welkom want hoewel er een goede boterham met de zaak te verdienen was, moest er heel hard worden gewerkt. De lunchroom ging om 09.00 uur open en sloot pas weer om 01.00 uur 's nachts waarna de dagelijkse grote schoonmaak kon beginnen.



Na drie jaar had Jan er genoeg van en verhuisde met zijn echtgenote terug naar Melbourne. Hij kreeg een baan in een beddenwinkel. Verkopen ging hem prima af. Complimenteus en hartelijk wist hij de, vooral vrouwelijke, clientèle in te pakken. Hij werd vader van een dochter en een zoon en had er tien heerlijke jaren. Toen zijn vader ziek werd, beloofde Jan hem op diens sterfbed de zaak over te nemen en er goed voor te zorgen. Een belofte waar hij zich plechtig aan gehouden heeft. Jan deed zijn witte jas weer aan en draaide de beste kroketten van de regio. Soms meer dan tweeduizend in een weekend. Mensen kwamen van heinde en verre voor een kroketje of een slaatje van 'Schaaf'.



Na een hele week hard werken, waarbij iedereen in het gezin zijn steentje bijdroeg, verwisselde hij op vrijdagavond zijn witte jas voor een donkerblauwe blazer en ging op stap. In de Haagse horeca was Schaaf een bekend gezicht. Hij gaf graag een rondje en proostte dan met 'Happy days!'; een knipoog naar zijn goede jaren in Australië. Jan opende nog een fonduerestaurant en een snackbar aan de Nunspeetlaan. De zaak was zijn leven. Op zijn 79ste verkocht hij zijn bedrijf vanwege een achteruitgaande gezondheid. Liever had hij tot zijn laatste snik gewerkt.



Jan Schavemaker overleed op 86-jarige leeftijd.