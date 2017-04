Kunst kijken in monumentale Duitse ambtswoning

Normaal is de deftige residentie aan de Lange Vijverberg gesloten voor publiek, maar ter ere van de Nederlands-Duitse kunstenaar Armando gaan de deuren van Huis Schuylenburch ook op donderdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.30 tot 16.30 uur nog één keer open voor een beperkt aantal bezoekers.



Onlangs heeft Armando zijn privéverzameling geschonken aan het Chabot Museum in Rotterdam. Daar komt in 2019 een grote tentoonstelling van deze werken, tevens het jaar dat Armando 90 wordt. De collectie bestaat uit 400 werken op papier van 121 - voornamelijk Nederlandse en Duitse - kunstenaars. In de Duitse Residentie is een voorproefje te zien met 51 werken uit deze bijzondere verzameling. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling ook op reis gaat door Duitsland.



Barokke stadspaleis

Huis Schuylenburch is een van de opvallendste gebouwen aan de Lange Vijverberg. Het barokke stadspaleis is in 1715 gebouwd en kijkt uit over de Hofvijver. Het gebouw behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Sinds 1885 wordt het gebruikt als residentie van de Duitse ambassadeur en is daardoor normaliter niet toegankelijk voor het publiek. Wie nog snel van dit buitenkansje wil genieten dient zich echter wel eerst vooraf aan te melden. Dat kan hier.