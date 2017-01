Kunst met grote K ook voor mbo'er

ROC Mondriaan is volgens bestuursvoorzitter Pierre Heijnen de eerste instelling voor beroeps- of wetenschappelijk onderwijs die structureel gaat samenwerken met een museum. ,,Er worden al langere tijd kunstprogramma's aangeboden op de havo en het vwo, maar waarom eigenlijk niet op het vmbo en het mbo?'', vraagt hij zich af. ,,Men neemt kennelijk aan dat deze leerlingen daarin niet geïnteresseerd zijn.''



Prioriteiten

Van nature zoeken zij ook niet snel een museum op, beseft Heijnen. ,,Ze krijgen dat niet altijd vanuit huis mee. Sommigen van onze studenten zijn opgegroeid met ouders die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Een museumbezoek staat niet op hun prioriteitenlijst.''



Maar juist deze studenten kunnen er wel degelijk veel baat bij hebben, denkt hij. ,,Kunst maakt je wereld groter, inspireert, doet verwonderen, is aanleiding voor een gesprek. Ik zie het als onze opdracht studenten hiermee te verrijken.''



Tijdens hun lessen wereldburgerschap krijgen de studenten van Mondriaan voortaan opdrachten die te maken hebben met de kunst in het Gemeentemuseum. ,,We vragen hen bijvoorbeeld zich in Piet Mondriaan te verdiepen. Niet alleen in zijn werk, maar ook in zijn persoonlijke leven. Wie was hij, waar heeft hij gewoond? Mondriaan had een waanzinnig interessante persoonlijkheid. Hij was altijd op zoek naar iets nieuws, iets anders.''



Inspirator

Volgens Heijnen kan Mondriaan daarmee een grote inspirator zijn. ,,Wij willen niet dat onze studenten stil blijven staan in hun ontwikkeling, maar innovatief blijven, zoals Piet.''



Naast de opdrachten voor studenten van alle opleidingen, krijgen leerlingen van de mode- en horecaopleiding ook nog speciale opgaven vanuit het museum. De modestudenten moeten zich voor hun eindopdrachten laten inspireren door het werk van Mondriaan. En de horecamedewerkers in opleiding gaan dit jaar onder leiding van de bekende kok Pierre Wind onderzoeken wat de kunstenaar zoal at. Was hij echt vegetariër, zoals altijd wordt beweerd?