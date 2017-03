Kunstwerk om van te smullen

Fonds 1818 heeft geld van OM ineens binnen

8:49 Het Openbaar Ministerie (OM) is eindelijk over de brug gekomen met de bijna zeventigduizend euro die het nog moest overmaken aan Fonds 1818. Het fonds, dat in deze regio maatschappelijke doelen steunt, had het OM voor de rechter gedaagd omdat het veel te lang wachtte met het overmaken van het geld. Deze week zou de zitting zijn, maar die is nu afgeblazen.